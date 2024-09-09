Как Rambler&Co объединил конкурентов и партнёров на Московском медиафестивале

Медиахолдинг был представлен креативной зоной и экспертными спикерами по самым важным темам индустрии.

© Константин Жуков

В последние выходные лета при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы на ВДНХ прошёл Московский медиафестиваль. Организационным партнером мероприятия стал Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Холдинг Rambler&Co стал самым заметным игроком на этой витрине российского медиабизнеса – помимо статуса стратегического партнёра мероприятия, провёл имиджевую развлекательную активность и был представлен спикерами в образовательной программе. За два дня Московский медиафестиваль посетили около 49 тысяч человек, локацию Rambler&Co – около 20 тысяч, и все из них увидели Rambler&Co как яркий, трендовый и экспертный бренд на рынке медиа.

Выставка конкурентов

Медиахолдинг встречал гостей креативной поп-ап-локацией в самом трендовом цвете этого лета – неоново-зелёном, который в соцсетях называли brat green в честь обложки альбома brat певицы Charli XCX. Цвет стал настолько популярен, что ему уже посвятили отдельный сайт с историей, а модные бренды стали использовать его в свежих коллекциях. Цветовая схема локации отражает экспертность Rambler&Co в трендах индустрии, и медиафестиваль стал поводом это обозначить.

Московский медиафестиваль проходил на территории главной выставки России – ВДНХ. Rambler&Co вдохновился локацией и назвал свой яркий шатёр «Выставка конкурентов». Внутри гостей встречали самые сильные «конкуренты» крупнейшего медиахолдинга страны – сон, прогулки, время на себя и мемы. Все они были представлены в виде креативных фотозон:

большая мягкая кровать с надписью «Время на сон. Завернём контент помягче»;

настоящая берёзовая опушка со стеной из живого мха и табличкой «Время на прогулки. Растим информационное поле»;

ванна с шариками и свечами с названием «Время на себя. Пишем только чистые факты», а над ней – зеркало с тегом «Самый красивый контент»;

лаунж с пуфиками под девизом «Время на мемы. Хорошие новости создают сильные мемы».

Промоутеры, они же сотрудники отдела по дружбе с конкурентами Rambler&Co, помогали посетителям фестиваля в создании креативных фото и разыгрывали призы. Только в локации медиахолдинга можно было выиграть подарок, просто листая смешные видео. В зоне «Время на мемы» через специальный QR-код гости попадали в чат-бот, который отвечал на важный вопрос: подходит ли пользователю работа в медиа? Для этого нужно было посмотреть пять мемов и нажать на кнопки с эмоциями, которые они вызывают. Исходя из этих ответов, программа рассчитывала результат – любят ли гости медиа всем сердцем или напряжённая диджитал-работа не для них. Между всеми пользователями чат-бота методом случайного выбора три раза в день проводился розыгрыш призов. Около 700 гостей ушли с подарками – мягкой игрушкой-мнушкой в виде смартфона. Это единственный гаджет, с которым не только не вредно, а даже полезно спать, и который можно безопасно швырнуть об стену ради диджитал-детокса.

Идея Rambler&Co превзошла ожидания и стала привлекать реальных конкурентов по бизнесу. Шатёр посетили журналисты, пиарщики и редакторы известных российских медиа. Надпись на обратной стороне от входа яркого шатра – «Если потерялись, встречаемся у шатра Rambler&Co. Поможем не заблудиться в инфополе» – стала точкой сбора компаний экспертов, друзей и всех «потеряшек», а также зоной отдыха для школьников и студентов, которые пришли послушать образовательную программу. В конце второго дня в креативной зоне медиаходлинга парочка устроила свидание при свечах, а начинающая певица провела мини-концерт.

Разговоры с партнёрами

Московский медиафестиваль собрал на одной площадке около 100 компаний и более 230 экспертов, блогеров, медиаменеджеров и других ярких спикеров. Если в креативной зоне Rambler&Co объединил всех конкурентов, то на образовательных сессиях вместе с партнёрами принял участие в самых популярных у аудитории дискуссиях об образе медиа сегодня и о вызовах, с которыми индустрия столкнётся завтра.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», выступил в секции «Фейк или не фейк: вот в чём вопрос!» и рассказал, как современным медиа избежать недостоверной информации. По словам Тодорова, нужно руководствоваться несколькими принципами: репутацией первоисточника, его ангажированностью и уверенностью самого журналиста, которая продиктована его профессиональными навыками. Для тех читателей, кто запутался, кому доверять, эксперт дал совет: задавать себе вопрос, зачем вы идёте потреблять ту или иную информацию. Если только для того, чтобы быть в курсе событий, то необходимо ставить ограничение по времени – например, 20 минут. Если беспокоит новость, которая напрямую может повлиять на жизнь, то дойти до первоисточника, убедиться в факте и принять соответствующее решение. По теме фейков также высказались генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов и заместитель главного редактора «Российской газеты» Елена Березина.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», выступая в роли модератора, провела дискуссию «Искусственный интеллект и нейросети – границы допустимого». Она рассказала, что мировой и российский тренд по этике использования ИИ-инструментов – это создание своего рода «Кодекса чести» больших языковых моделей, который дополняется каждый год по мере развития технологий. Его цель сделать так, чтобы ИИ помогал пользователям, а не воспринимался как угроза. В дискуссии приняла участие управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Радионова. По её словам, использование ИИ может помочь пользователю в условиях интенсивного новостного потока получать больше полезной информации при меньших временных затратах на поиск и изучение контента. Этот подход также позволит снизить эмоциональную нагрузку на пользователя и не создаст ощущения тревоги. Тему поддержали руководитель направления развития инноваций «Цифровые Инновации» Василий Ничипуренко, креативный директор LOOKY Артём Коновалов, креативный директор виртуальных технологий студии EVR. Systems Анна Крол.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата», обсудил с другими профи, как медиа помогают популяризировать российский спорт. Он рассказал о миссии, которую поставил себе «Чемпионат» как лидер среди спортивных порталов страны, – первым находить и писать про новые перспективные имена в спорте. По словам Опахина, медиа всегда считали, что для интереса аудитории им нужны уже популярные имена, но теперь тенденция изменилась и редакция «Чемпионата» видит, как читателям интересно узнавать про истории восходящих звёзд. Так, портал каждый год проводит премии «Лучший молодой футболист России», «Лучший молодой баскетболист России», дал старт спецпроекту «Сверхновые» про молодых звёзд фигурного катания, а также первым «открыл» теннисистку Мирру Андрееву, которая в этом году взяла серебро на Олимпиаде. Вместе с Опахиным в обсуждении участвовал профессиональный регбист и ведущий шоу «Русский ниндзя» Василий Артемьев и эксперт по стратегическим коммуникациям, советник АНО «Агентство развития компьютерных и иных видов спорта» Анна Харнас.

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер», поговорила со спикерами о том, как медиа открывают новые локации для отдыха в стране и стимулируют внутренний туризм. По мнению участников, даже в привычных местах можно найти что-то новое, если выбрать другой угол зрения – рассказывать о локациях через местную еду, личные истории жителей и исторических персонажей. В разговоре участвовали ведущие Герман и Ольга Трегубенко с телеканала «365 дней ТВ», телеведущая канала «Моя планета» Диана Джалилова, шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, директор Департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co, рассказала об особенностях работы в индустрии на сессии «Сапожник с сапогами: PR на рынке медиа и рекламы». По её словам, для эффективного продвижения медиа, важно, как и в основной работе СМИ, стать, по сути, фабрикой полезного и релевантного контента по стратегическим направлениям, а также реализовывать креативные активности для своей аудитории, подчеркивающие экспертный стрим медиакомпании. Своим видением также поделились директор по связям с общественностью «ГПМ Проекты» Ирина Дорохина, старший партнёр, заместитель генерального директора коммуникационного агентства Р.И.М. Яков Миневич и генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова. Модератором секции выступил Валентин Смоляков, генеральный продюсер Московского медиафестиваля, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В секции «Феномен музыкальных фестивалей» выступил event-директор «Афиши» Яков Трахман. Вместе с руководителем проектов ЖАРА MEDIA Алёной Коняшиной, музыкальным директором фестивалей New Star Camp и New Star Weekend Кирой Кантерман,, директором по маркетингу «ГПМ Радио» Екатериной Самуковой они обсудили, как фестивали формируют вокруг себя информационное поле. Трахман поделился особенностями организации возвращения культового Пикника «Афиши» в 2024 году. По его словам, главная ценность музыкальных фестивалей – это их аудитория, и юбилейный «Пикник» в коммуникациях и застройке локаций ориентировался именно на неё, обеспечивая комфортное семейное пребывание на выступлениях любимых артистов.