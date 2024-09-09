В российском регионе появятся штрафы за курение вейпов и кальяна

Госсобрание Башкирии намерено внести изменения в кодекс об административных правонарушениях региона, установив штрафы за курение кальяна и вейпов в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

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Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев напомнил, что согласно перечню общественных мест, в которых запрещается курение, не только в школы и больницы, но и парки и остановки общественного транспорта.

«За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение. Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян», - подчеркнул он.

Ранее депутат Артем Метелев сообщил о подготовке Госдумой законопроекта об увеличении штрафа за курение в неположенных местах. Парламентарий отметил, что необходимость повысить штрафы возникла из-за повсеместного использования вейпов, которые курят даже в магазинах и музеях. Более того, происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом», подчеркнул он.