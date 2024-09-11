Беженка из Курской области рассказала об отношении жителей Суджи к гумпомощи ВСУ

Жители Суджи в Курской области отказывались от гумпомощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таком отношении к продуктам от украинских военных рассказала беженка из региона Тамара Садкеева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Садкеевой, в одном из таких случаев жительница Суджи не только отказалась от помощи, но и вступила в открытую конфронтацию с украинскими военными.

«Подошли к одной бабушке они (бойцы ВСУ) — сделали вид, что они русские — мы вам гуманитарку принесли. А бабушка говорит: не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла и выбросила [продукты]», — рассказала курянка.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.