$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

«Символ юмора и сатиры». Умер Александр Масляков

Slide 1 of 20
Создатель и ведущий телевизионной программы КВН Александр Масляков на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2006»
1/16
Создатель и ведущий телевизионной программы КВН Александр Масляков на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2006» 
© Руслан Кривобо/РИА Новости
Ведущий передачи «КВН-87» Александр Масляков (слева) представляет команду Одесского государственного университета
2/16
Ведущий передачи «КВН-87» Александр Масляков (слева) представляет команду Одесского государственного университета 
© Игорь Зотин и Геннадий Хамельянин/ТАСС
Светлана Жильцова и Александр Масляков ведут молодежную телепередачу, 70-е годы
3/16
Светлана Жильцова и Александр Масляков ведут молодежную телепередачу, 70-е годы 
© Палатник/РИА Новости
Ведущий телепрограммы «Вираж» Александр Масляков, 1984 год
4/16
Ведущий телепрограммы «Вираж» Александр Масляков, 1984 год 
© Виталий Созинов/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ведущий молодежных программ Александр Масляков берет интервью у студентки Тбилисской государственной консерватории Тамары Гвердцители на XIX съезде ВЛКСМ, 1982 год
5/16
Ведущий молодежных программ Александр Масляков берет интервью у студентки Тбилисской государственной консерватории Тамары Гвердцители на XIX съезде ВЛКСМ, 1982 год 
© Александр Шогин и Владимир Яцина/ТАСС
Ведущий передачи «А ну-ка, девушки!» Александр Масляков, 1984 год
6/16
Ведущий передачи «А ну-ка, девушки!» Александр Масляков, 1984 год 
© Юрченко/РИА Новости
Ведущий Александр Масляков (в центре) на съемках телевизионной юмористической игры КВН (Клуб веселых и находчивых), 1970 год
7/16
Ведущий Александр Масляков (в центре) на съемках телевизионной юмористической игры КВН (Клуб веселых и находчивых), 1970 год 
© Николай Болотин/РИА Новости
Эха Урбсаллу из Таллина, обладательница титула «Мисс Супермодель», отвечает на вопросы ведущего Александра Маслякова на I Всесоюзном конкурсе красоты, 1989 год
8/16
Эха Урбсаллу из Таллина, обладательница титула «Мисс Супермодель», отвечает на вопросы ведущего Александра Маслякова на I Всесоюзном конкурсе красоты, 1989 год 
© Игорь Бойко/РИА Новости
Президент России Борис Ельцин и телеведущий Александр Масляков на съемках программы КВН в Московском Дворце молодежи, 1996 год
9/16
Президент России Борис Ельцин и телеведущий Александр Масляков на съемках программы КВН в Московском Дворце молодежи, 1996 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Президент международного союза КВН Александр Масляков во время пресс-конференции, посвященной 45-летию первого выхода программы в эфир, 2006 год
10/16
Президент международного союза КВН Александр Масляков во время пресс-конференции, посвященной 45-летию первого выхода программы в эфир, 2006 год 
© Антон Тушин/ТАСС
Телеведущий Александр Масляков на церемонии вручения национальной премии «Известность» — 2011 в номинации «Медиа»
11/16
Телеведущий Александр Масляков на церемонии вручения национальной премии «Известность» — 2011 в номинации «Медиа» 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (слева), президент международного союза КВН Александр Масляков с супругой Светланой перед церемонией награждения победителей конкурса «ТЭФИ-2006» в номинациях категории «Лица профессии»
12/16
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (слева), президент международного союза КВН Александр Масляков с супругой Светланой перед церемонией награждения победителей конкурса «ТЭФИ-2006» в номинациях категории «Лица профессии» 
© Александр Саверкин/ТАСС
Заместитель гендиректора НТВ Татьяна Миткова и телеведущий Александр Масляков во время празднования 70-летнего юбилея генерального директора ИТАР–ТАСС Виталия Игнатенко, 2011 год
13/16
Заместитель гендиректора НТВ Татьяна Миткова и телеведущий Александр Масляков во время празднования 70-летнего юбилея генерального директора ИТАР–ТАСС Виталия Игнатенко, 2011 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Лауреат премии в области сатиры и юмора «Юмор года 2007» в номинации «Телевидение», президент международного союза КВН Александр Масляков после церемонии награждения в Театре Эстрады
14/16
Лауреат премии в области сатиры и юмора «Юмор года 2007» в номинации «Телевидение», президент международного союза КВН Александр Масляков после церемонии награждения в Театре Эстрады 
© Александ Саверкин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения «АМиК» Александр Масляков после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2017 год
15/16
Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения «АМиК» Александр Масляков после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2017 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Масляков (1941 — 2024)
16/16
Александр Масляков (1941 — 2024) 
© Владимир Гердо/ТАСС

Ведущий КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сообщил официальный Telegram-канал КВН.

Масляков появился на свет по дороге из Ленинграда в Челябинск: в самом начале войны семью эвакуировали из Северной столицы. После войны Масляковы жили в Баку, в Кутаиси, а затем перебрались в Москву, где Александр поступил на Высшие курсы работников телевидения.

Первые восемь лет Масляков вел КВН со Светланой Жильцовой, а потом на целых 30 лет стал единственным его ведущим и привлек в Клуб веселых и находчивых всю свою семью: жена Светлана стала режиссером передачи, сын Александр — ведущим, а внучка отвечала за детский КВН.

Телезвезда также вел передачи «А ну-ка, девушки!», «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, программы «Песня года», «Александр-шоу» и другие.

Общество
Фото
Светлана Жильцова
Александр Масляков
Москва
Берлин
София
Кутаиси
Пхеньян
Баку
Челябинск
6