Ведущий КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сообщил официальный Telegram-канал КВН.

Масляков появился на свет по дороге из Ленинграда в Челябинск: в самом начале войны семью эвакуировали из Северной столицы. После войны Масляковы жили в Баку, в Кутаиси, а затем перебрались в Москву, где Александр поступил на Высшие курсы работников телевидения.

Первые восемь лет Масляков вел КВН со Светланой Жильцовой, а потом на целых 30 лет стал единственным его ведущим и привлек в Клуб веселых и находчивых всю свою семью: жена Светлана стала режиссером передачи, сын Александр — ведущим, а внучка отвечала за детский КВН.

Телезвезда также вел передачи «А ну-ка, девушки!», «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, программы «Песня года», «Александр-шоу» и другие.