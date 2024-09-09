Половина работающих пятидневку россиян хотели бы перейти на четырехдневный режим
Каждый второй россиянин (56%), который работает по стандартному графику пять дней в неделю, хотел бы перейти на четырехдневный рабочий режим. Каждый пятый против этой идеи, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
"Среди россиян, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям", - говорится в итогах опроса.
Чем старше россияне, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю. Так, среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, - 52%. Среди россиян с доходом от 100 тыс. рублей в месяц 55% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 58%.
Согласно исследованию, за последний год 31% работодателей сталкивался с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители разных профессий - учителя, врачи, бухгалтеры, финансовые аналитики, снабженцы, инженеры-конструкторы, архитекторы, а также обслуживающий персонал (уборщики, дворники).
В опросе приняли участие 1 600 экономически активных россиян и представители 500 компаний-работодателей из всех округов страны.