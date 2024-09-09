Половина работающих пятидневку россиян хотели бы перейти на четырехдневный режим

Каждый второй россиянин (56%), который работает по стандартному графику пять дней в неделю, хотел бы перейти на четырехдневный рабочий режим. Каждый пятый против этой идеи, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

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"Среди россиян, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям", - говорится в итогах опроса.

Чем старше россияне, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю. Так, среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, - 52%. Среди россиян с доходом от 100 тыс. рублей в месяц 55% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 58%.

Согласно исследованию, за последний год 31% работодателей сталкивался с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители разных профессий - учителя, врачи, бухгалтеры, финансовые аналитики, снабженцы, инженеры-конструкторы, архитекторы, а также обслуживающий персонал (уборщики, дворники).

В опросе приняли участие 1 600 экономически активных россиян и представители 500 компаний-работодателей из всех округов страны.