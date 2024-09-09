Садальский прокомментировал смерть Маслякова

Телеведущий КВН Александр Масляков, который умер в воскресенье, 8 сентября, болел неоперабельным раком легких. Об этом написал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

© Вечерняя Москва

— RIP — Александр Васильевич. Последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких, — сообщил он на своей странице в соцсети.

Артист назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова. Он отметил высокий профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность телеведущего, которого полюбили миллионы россиян.

В возрасте 82 лет скончался Александр Масляков, который на протяжении 60 лет был главой КВН. О том, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, — в материале «Вечерней Москвы».

Многие коллеги, включая известных актеров и членов команд КВН, выразили свои соболезнования.