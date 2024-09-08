Эрнст отреагировал на смерть Маслякова

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть телеведущего Александра Маслякова «горькой и невосполнимой утратой» для всей страны.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда – и всегда был молодым», — сказал Эрнст.

Он добавил, что благодаря Маслякову на телевидение пришли большие таланты.

«И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный», — отметил гендиректор канала.

Названа причина смерти Маслякова

Масляков умер в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, ведущий скончался от рака легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН . Он был ее бессменным ведущим с 1986 по 2022 год. Программу показывали в эфире Первого канала.

Масляков рассказывал, что за всю жизнь не нашел какое-то хобби, потому что ему нравится собственная работа и повезло «громадный кусок жизни проработать самим собой». Однако, говоря о главном счастье в жизни, на первое место ставил не КВН, а семью.