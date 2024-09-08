Стали известны подробности о последних днях жизни Маслякова

Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает издание, рядом с многолетним ведущим телепрограммы КВН находились его близкие.

Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта.

Ранее бывший участник КВН рассказал о последней встрече с Александром Масляковым. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что Масляков всегда мог найти слова.

Названа причина смерти Маслякова

Масляков вел КВН с 1964 года. Последний раз он появлялся в эфире в качестве ведущего программы еще в 2022 году.