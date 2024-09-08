Сын Маслякова подтвердил факт смерти отца

Телеведущий Александр Масляков-младший подтвердил ТАСС информацию о смерти своего отца.

Бессменный руководитель передачи КВН Александр Масляков-старший скончался 8 сентября в возрасте 82 лет.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

В апреле Mash сообщил, что в 2022 году после ковида у Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. В последние месяцы своей жизни артист проходил поддерживающее лечение.