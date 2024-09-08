Стала известна причина смерти Маслякова

Причиной смерти известного телеведущего Александра Маслякова стал рак лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У родоначальника КВН была неоперабельная опухоль. Восемь месяцев назад врачи начали паллиативное лечение, признав, что медицина бессильна.

По данным канала, уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать.

Ситуацию осложняли последствия ковида, им ведущий переболел дважды.

Последнюю игру КВН Масляков провёл в 2022 году.

Причину смерти ведущего официально пока не называют. В апреле 2024 года также сообщалось, что Масляков перестал вести КВН из-за неоперабельной опухоли в лёгких, которую у него нашли в 2022 году после COVID.