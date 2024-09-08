Умер Александр Масляков

Скончался известный деятель советского и российского телевидения, ведущий передачи КВН Александр Масляков. Ему было 82 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КВН.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — сказано в сообщении.

В некрологе сказано, что Масляков «был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей». Его вклад в развитие отечественного ТВ невозможно переоценить.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске.

В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. Работал в проектном институте «Гипросахар», в 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения.

В 1964 году, ещё будучи студентом четвёртого курса МИИТ, начал работать на телевидении, в Главной редакции программ для молодёжи.

С 1964 года стал вести КВН (вначале вместе с соведущей Светланой Жильцовой). Постепенно КВН стал символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Масляков был ведущим не только «Клуба весёлых и находчивых», но и других известных передач. Среди них «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Весёлые ребята», «12 этаж», «Молодцы», «Вечерний Ургант».

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК».

Причину смерти ведущего официально пока не называют. В апреле 2024 года сообщалось, что Масляков перестал вести КВН из-за неоперабельной опухоли в лёгких, которую у него нашли в 2022 году после перенесённого COVID.