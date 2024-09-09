Россиян могут обязать проходить примирительную процедуру при разводе

Министерство юстиции России прорабатывает вопрос о законодательном введении обязательной процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что в ходе этой процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.

Ранее детский и семейный психолог Олеся Покусаева положительно оценила идею проводить консультации с психологом для пар, которые собираются разводиться и имеют детей.

8 сентября стало известно, что депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил к внесению в ГД проект закона о разводах.

Законопроект предусматривает, что пары, у которых есть несовершеннолетние дети, должны будут проходить консультации у семейного психолога перед разводом.