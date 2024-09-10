На помощь жителям Курской области направили более 19 млрд рублей

Общий объем средств из резервного фонда правительства РФ на финансирование помощи жителям Курской области составил 19,3 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью газете "Ведомости" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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"Средства из резервного фонда на все первоочередные нужды выделяются незамедлительно - этому способствует статус режима чрезвычайной ситуации федерального характера, объявленный для региона. В общей сложности на начало месяца было выделено 19,3 млрд руб.", - сказал зампред правительства.

Мантуров пояснил, что в эту сумму входит финансирование единовременных выплат материальной помощи, выплат при утрате жилья, сертификатов на переселение или ремонт, развертывание пунктов временного размещения, обеспечение работы медицинских служб.

Всего от жителей региона уже получено более 160 тыс. заявлений на оказание финансовой помощи. "Причем фактически речь идет о двух выплатах: первая - 10 000 руб. по решению президента, ее получили уже более 123 000 человек, и еще 15 000 руб. выплачивается при ЧС федерального характера. Их начали оформлять через несколько дней после первой выплаты, сейчас эти средства получили уже порядка 88 000 человек", - добавил первый вице-премьер.

Кроме того, началось офяормление заявок на выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества. По словам Мантурова, базовая выплата составляет 75 тыс. рублей, а для получения 150 тыс. необходимо провести оценку ущерба. Из-за невозможности сделать это в текущей обстановке принято решение выплачивать всем обратившимся за компенсацией по 150 тыс. руб.

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 11 400 человек, а также 89 танков и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.