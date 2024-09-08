Россиянин выиграл миллион рублей в «Камень, ножницы, бумага»

Россиянин выиграл миллион рублей, победив в чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага». Турнир прошел в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента торговли и услуг.

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Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. Вместе с денежным призом ему вручили пояс чемпиона. Второе место заняла 14-летняя Александра Кононенко, а третье — 38-летний Павел Рябов.

Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за победу по одному баллу. Затем среди лидеров по количеству очков были проведены игры на вылет, которые определили прошедших в суперфинал. Самым младшим суперфиналистом было восемь лет, а самому старшему — 50 лет.

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