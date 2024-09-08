Военкору Поддубному присудили премию "Солидарность"

Премия "Солидарность" была присуждена военкору ВГТРК Евгению Поддубному решением секретариата Союза журналистов России. Об этом сообщается на сайте организации.

"8 сентября 2024 года, в Международный день солидарности журналистов, решением Секретариата Союза журналистов России премия "Солидарность" присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области", - говорится в заявлении.

Премией "Солидарность" награждаются журналисты, проявившие мужество и подвергшиеся опасности во время исполнения профессиональных обязанностей, а также проявившие гражданскую позицию в отстаивании свободы слова.