ФСБ рассекретила данные о массовых казнях в Донецке в годы войны

Немецкие захватчики в городе Сталино (ныне Донецк) жестоко расправлялись с детьми, расстреливая их на шахте «Клиновка» в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом следует из документов, рассекреченных ФСБ.

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В мае 1943 года к шахте подъехал автомобиль, из которого вышли два немецких офицера. Один из них вел за собой маленькую девочку. Как следует из документа, она сопротивлялась и кричала.

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— Крики эти раздавались долго, а затем я услышал выстрел, и девочка перестала кричать. После этого тот же офицер вытащил из машины ребенка двух–трех лет. Понес его к стволу шахты и застрелил, — рассказал один из работников предприятия, располагавшегося недалеко от места событий.

Управление ФСБ РФ по Донецкой Народной Республике передало рассекреченные архивные документы в музей Великой Отечественной войны в Донецке. Эти материалы впоследствии послужат основой для официального признания геноцида населения Донбасса нацистами, передает РИА Новости.

В апреле ФСБ раскрыла архивные документы о преступлениях нацистов в Смоленской области во время Великой Отечественной войны.