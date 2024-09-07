Сообщения о попытке самолета авиакомпании Utair приземлиться на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта им. А. А. Кадырова в Грозном не соответствуют действительности. Об этом авиакомпания заявила в своем Telegram-канале.

"Информация [о попытке самолета сесть на строящуюся ВПП] не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья - Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг", - говорится в сообщении.

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Компания также заявила, что распространяемое в Сети видео снято в июне 2024 года, когда экипаж самолета ушел на второй круг из-за сдвига ветра.