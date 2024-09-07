В мирную передачу полномочий после выборов в США не верят 30% респондентов

Многие американцы считают, что после предстоящих в ноябре выборов президента США в стране мирная передача полномочий маловероятна или невозможна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой YouGov.

Согласно этим данным, 24% респондентов сказали, что считают мирную передачу полномочий президента в США после выборов "очень вероятной". 31% опрошенных назвали такое развитие событий "отчасти вероятным", 20% - "маловероятным", 10% - "совершенно невероятным". 15% не дали однозначного ответа.

При победе кандидата на высший государственный пост от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис "очень вероятной" мирную передачу полномочий считают 28% участников исследования, "отчасти вероятной" - 25%, "маловероятной" - 19%, "совершенно невероятной" - 15%. 12% не ответили.

В случае победы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа "очень вероятной" мирную передачу полномочий назвали 29% респондентов. 26% - "отчасти вероятной", 17% - "маловероятной", 14% - "совершенно невероятной". 13% не дали ответа.

Опрос был проведен с 21 по 25 августа среди 1089 совершеннолетних жителей США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост страны Харрис. Она выбрала своим напарником по предвыборной гонке, кандидатом на пост вице-президента губернатор штата Миннесота Тима Уолца. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Дэвида Вэнса.