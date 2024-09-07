Синоптик рассказал, когда сентябрьское тепло сменят холода и дожди

Синоптик Михаил Леус рассказал, что сентябрь ещё порадует Россию теплом «не по сезону». Летняя погода может продлиться до 20-х чисел и даже установить метеорологические рекорды.

Сейчас над центральными областями Европейской России господствует обширный антициклон. Он формирует «малооблачную и не по сезону тёплую погоду», на несколько градусов выше нормы. В первом осеннем месяце пока не было температурных рекордов, но «они вполне возможны» 12 и 13 сентября.

Метеорологическое лето продлится «как минимум до середины сентября, а скорее всего и до конца второй декады».

«Сентябрь даст жару»: синоптики рассказали о погодных аномалиях начала осени

Ожидаемый фон дневных температур – +22…+27°, в отдельные дни будет еще жарче.

При этом ближайшие небольшие дожди возможны лишь в четверг – пятницу, но они будут локальными.

Ранее синоптики рассказали, что лето 2024 стало одним из самых горячих за всю историю наблюдений.