В Нальчике открыли фестиваль цветов

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Пятый юбилейный фестиваль цветов открылся в Нальчике в Кабардино-Балкарии. В 2024 году его совместили с фестивалем уличного театра, рассказали ТАСС организаторы.

"В этом году мы решили назвать наш фестиваль "Уже не лето". Все-таки проходит он в начале сентября. Посвятили показ сразу двум датам: Дню государственности КБР и Дню города Нальчика. Это самый масштабный фестиваль из всех, что проходили. Территориально он охватил не только площадь Согласия, как в прошлые годы, но и весь парк, прилегающий к нему. Программа насыщенная. Здесь не только выставка цветов, садовых и комнатных растений, но и много различных мастер-классов для взрослых и детей, лекции, а по вечерам запланированы джазовые музыкальные концерты", - рассказала ТАСС директор института развития города Нальчика "Платформа" Оксана Шухостанова.

На центральной площади Нальчика установили специальные витражи, где свои лучшие образцы презентовали флористы, цветочные магазины, рукодельницы и крупные питомники из регионов Северного Кавказа и Юга России. Участвуют также специалисты лэнд-арта - это направление в искусстве, где художники сооружают произведения, связанные с природным ландшафтом.

"На фестиваль в Нальчик приехали восемь уличных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани. <...> Задействована не только площадь Согласия, но и новый сквер "Курортный". Свои представления они показывают несколько раз в день. По вечерам устраиваем джазовые концерты", - добавила Шухостанова.

Фестиваль цветов проводится в КБР пятый год подряд, число участников ежегодно увеличивается. В 2024 году организаторы предусмотрели премию от мэра Нальчика за лучшую инсталляцию.