В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России. Соответствующее обращение она направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, сообщает ТАСС.

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По ее словам, словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.

Авксентьева обратила внимание на то, что раздел экзамена "Основы законодательства Российской Федерации" не содержит вопросов, позволяющих оценить понимание иностранным гражданином своей ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России.

В связи с этим она предлагает включить в этот раздел экзамена такие вопросы, как: "Назовите, какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков" или "Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация".

Также, по мнению депутата, экзамен для мигрантов должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании в многоквартирном доме.

Депутаты ГД РФ в настоящее время рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Шесть законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла шесть подобных законов. Предлагается ограничить иностранцам занятие определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в РФ.

Владимир Путин принял закон, который позволит получать иностранцам временное проживание в России без учета квот и подтверждения знания языка и истории, если они будут разделять традиционные российские ценности.