Названы «красные флаги» во время собеседования на работу

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян назвал «красные флаги», проявление которых во время собеседования в рамках трудоустройства должно особенно насторожить соискателя. Так, в разговоре с «Лентой.ру» специалист предостерег ищущих работу россиян от «платных обучений» со стороны работодателя.

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«Во-первых, это предложение пройти для работы платное обучение в компании. Следующая история — когда четко не называются адрес, место, график работы, работодатель. Также это ситуация, когда платят черную и серую зарплату. Еще один момент — это гигантское тестовое задание: на деле человека используют, он делает работу, которую в итоге используют, а человеку говорят, что он не подходит», — рассказал Мурадян,

Ранее россияне назвали лучший способ сообщить начальству о своем увольнении. Так, согласно исследованию, проведенному сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», лишь два процента россиян готовы сообщать начальнику о своем увольнении по электронной почте. Кроме того, 83 процента опрошенных сказали, что об увольнении следует сообщать начальству при личной встрече. Еще шесть процентов предпочитают беседовать об этом по телефону, а пять процентов — через HR-специалиста.

До этого сообщалось, что российские работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве тем, кто не обладает необходимыми навыками либо производит впечатление людей с токсичным характером. Кроме того, 70 процентов не принимают тех, кто говорил неправду во время собеседования, а 51 и 50 процентов против того, чтобы пополнять штаты неопрятно выглядящими соискателями.