Подготовка единых учебников по истории находится на стадии завершения

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что подготовка единой линейки учебников по истории для 5—9-х классов находится на стадии завершения.

Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

«Новые учебники по истории — это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми», — заявил Мединский.

Он также добавил, что учебник по обществознанию для 9-го класса также скоро будет направлен на апробацию.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов представил новую линейку единых учебников по истории для 5—9-х классов школ и учреждений среднего профессионального образования.