Отгремела премьера семейного шоу-мюзикла «Мечтатели»

Премьера семейного шоу-мюзикла «Мечтатели» прошла в Вегас Сити Холле 5 сентября. Организаторами постановки выступили компании XO Studio и GTO Group при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первыми зрителями стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин с супругой, заслуженной артисткой России, актрисой театра им. К. С. Станиславского Натальей Сомовой; спортсменка Катерина Кейру с мужем, актером Алексеем Гавриловым; актрисы Любовь Тихомирова, Лянка Грыу и Стелла Ильницкая; телеведущая и благотворительный деятель Галина Ржаксенская; композитор Глеб Матвейчук; певицы Согдиана, Надя Ручка, Лера Туманова и Женя Малахова; актер Алексей Гаврилов; телеведущие Тимур Соловьев и Владимир Маркони; певец Александр Бердников; Миссис Вселенная Анжела Полежаева; писатель и предприниматель Курбан Омаров и другие. Гости первого показа прошли по красной ковровой дорожке и на полтора часа попали в мир исполнения мечты.

© Пресс-служба

Лянка Грыу: «Это было великолепно, это было потрясающе! Это такое удовольствие и такая радость! И тема, тема потрясающая – мне очень понравилось! Сценография, музыка и настроение, с которым вообще все люди выходят, – как будто случился Новый год! Все плакали, и смеялись, и хлопали, и танцевали – какой-то фейерверк эмоций! В общем, я буду рекомендовать всем обязательно!»

Владимир Маркони: «Мы получили огромное удовольствие всей семьей, а это 12 детей и 4 жены. Прекрасные номера, отличная история, очень яркие, классные, великолепные голоса и крутая хореография всех артистов. Так приятно, когда есть мюзикл, который учит тебя в очередной раз верить в чудо и в свою мечту. Вот я посмотрел и сразу же где-то 10 мечт себе наметил. В очередной раз приятно, когда тебя учат добру, надежде и мечтаниям».

Герои спектакля — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.

© Пресс-служба

Владимир Левкин: «Эта обновленная версия мюзикла, видимо, очень своевременная. Год семьи и нарративы о том, что главное – оставаться человеком, это всегда очень здорово. И, мне кажется, мюзикл содержит очень правильный посыл для тех, к кому он обращен, для детей, что мечты имеют свойство сбываться, но только если ты к этому готов. То есть надо изначально получить образование, много работать, потом, естественно, все сбудется! Здесь это все прозвучало, и это очень хорошо».

Любовь Тихомирова: «Вы знаете, в наше время самое главное – история. Если есть история, то есть, за чем следить. Ведь, в принципе, достаточно простыми средствами мы говорим об очень важных вещах. Мне кажется, мюзикл на очень широкую аудиторию, то есть и детям понравилось, и родителям есть, о чем задуматься. Такой хороший детский-взрослый спектакль. Есть история, есть характер, есть дух, есть то, что хотели донести авторы. Это сделано с душой, с отношением, позитивный и крутой спектакль. Очень зацепило, как сейчас говорят».

© Пресс-служба

Сын Лянки Грыу Максим : «Мне шоу лично очень понравилось, спецэффекты хорошо сделали, все персонажи очень натурально выглядит, музыка тоже хороша».

Тимур Соловьев: «Очень здорово выбрана тема, потому что детей надо приучать уметь мечтать. Это главное, ведь мечта развивает фантазию, даже целеустремленность. Важно идти за мечтой, идти за своим призванием. Классная постановка, и взрослым, и детям будет интересно!»

Катерина Кейру: «Очень красочный и современный мюзикл. Может смотреть и самый младший возраст, и дети постарше, кто уже ходит в школу. И, конечно же, концовка вдохновляет, что даже самые плохие люди всегда могут измениться и перевернуть свой внутренний мир навстречу добру».

© Пресс-служба

Максим Маринин: «Переполняют эмоции, очень положительная, потрясающая энергия из зала шла, все работали на 100%. Мы наблюдали не только за тем, что происходит в зале, но и за реакцией детей. Просто погрузились на весь период мюзикла в детство».

Надя Ручка: «Я сама вернулась в детство, потому что я такие спектакли отыгрывала буквально с моих шести лет. Я выступала на сцене, и я вижу этих деток, которые стараются: такое огромное количество слов заполнить, движений. Это же огромная работа! Помимо основных смыслов и посылов для меня это было возвращение в мое детство».

Роль Профессора, главного отрицательного персонажа мюзикла, исполнил российский актер театра и кино, шоумен, ведущий «Русского Радио» Антон Юрьев, известный зрителю по ролям в фильмах «Огонь», «Погоня за прошлым», сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!», «Улицы разбитых фонарей», «Ивановы-Ивановы», проектом «Анекдоты» и др. Артист вышел на сцену в образе гениального изобретателя, который мечтает захватить мир, коллекционируя чужие мечты, и покорил зрителей своей харизмой и энергетикой.

Согдиана: «Очень красивый спектакль, было очень приятно видеть знакомых людей. Антон Юрьев! Мы долго, на самом деле, гадали, он это или не он. Это он! Все было очень артистично, музыкально, динамично. Нам уже хотелось встать и танцевать вместе с труппой. Очень классная идея: действительно есть над чем задуматься после того, как посмотришь. Очень глубокая мысль и очень красивая реализация. Я поздравляю и желаю полных-полных залов, аншлагов и доброго пути!»

В конце спектакля публика приветствовала овациями актеров, продюсера проекта Юрия Ярушникова; режиссера Наталью Рослан, композитора и музыкального продюсера Александра Еловских, хореографа-постановщика Сергея Мандрика, исполнительного продюсера Олесю Абалакину и всю творческую команду.

© Пресс-служба

Максим Маринин: «Я давно не улыбался так искренне и так много. Очень позитивная энергия. Поздравляю весь творческий коллектив: вы зажгли! И мюзикл оправдывает свое название «Мечтатели»: да, я действительно погрузился в детство! Интересно было наблюдать не только за действием на сцене, но именно за детьми в зале, как они реагировали абсолютно искренне. Эта энергия передавалась, я думаю, взрослым – ну мне точно переделалась!»

Наталья Сомова: «Очень приятно, что в мюзикле участвует столько детей и они настолько заряжены, дают столько эмоций и столько энергии. Это очень здорово!»

На торжественном открытии за праздничные угощения отвечал концептуальный экологичный кейтеринг Bankatering, а встречали гостей яркие, зажигательные аниматоры семейных клубов-ресторанов Ribambelle. Партнерами вечера также выступили швейцарский бренд зубных паст, щёток и средств гигиены для всей семьи Curaprox, детское мультимедийное издательство Voicebook, экологичный бренд бытовой химии Meine Liebe и маркетплейс подарков Flowwow.

Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями, полетами над зрительным залом и головокружительными цирковыми трюками будет идти в Вегас Сити Холле до 13 октября.