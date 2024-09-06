Учебник по обществознанию для девятых классов направят на апробацию

Новый учебник по обществознанию для девятых классов в ближайшее время будет направлен на апробацию. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на пленарном заседании 9-го Байкальского образовательного форума.

"Помощник президента России информировал, что учебник по обществознанию для 9-го класса в ближайшее время будет направлен на апробацию", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ по итогам заседания.

Говоря о единой линейке учебников по истории для пятых-девятых классов, Мединский напомнил, что работа по ее подготовке находится на стадии завершения.

"Нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю", - сказал он.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебники по истории уже проходят апробацию в ряде регионов. Итоги этой работы планируется подвести в декабре. В ходе пленарного заседания Кравцов также обратил внимание на то, что до декабря 2024 года будут приняты все региональные программы развития в сфере образования.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС Кравцов сообщал, что новые учебники по истории планируется включить в федеральный перечень в декабре 2024 года, чтобы с 1 сентября 2025 года по ним началась учеба в школах. Авторами учебников по истории выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

О форуме

9-й Байкальский образовательный форум прошел в Бурятии 5-6 сентября. Он проводится в республике с 2009 года. Форум позиционируется как открытая переговорная и экспертная площадка, предназначенная для обсуждения наиболее важных проблем отечественной образовательной политики.