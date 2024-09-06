Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о запрете проведения в России хоррор-квестов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов обратился в СК РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России из-за происходящих там ЧП. В обращении, которое цитирует РИА Новости, парламентарий обратил внимание на очередной несчастный случай, который произошел в Стерлитамаке: во время хоррор-квеста трое молодых людей выпали из окна, получив тяжёлые травмы. Заведение продолжило работу в обычном режиме. Депутат выступил с инициативой разработать дополнительные нормативные акты, которые бы регламентировали работу квестов и полностью запретить проведение хоррор-квестов. По его мнению, это поможет защитить здоровье молодежи.

Хоррор-квесты – это, конечно, достаточно опасное дело, однако, насколько мне известно, их определение сейчас достаточно расплывчатое и юридически неотработанное. То есть «шлифовать» запрет на их проведение придется довольно долго, и это будет сложно. Но здесь даже важнее учитывать то, что людям время от времени необходимо погружаться в какие-то экстремальные обстоятельства. Такое мнение высказывают многие очень серьезные психологи. Так что если мы запретим хоррор-квесты в их нынешнем виде, то люди придумают себе что-нибудь другое. При этом не факт, что это [занятие] будет безопасно для них. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий высказался о необходимости «тщательно проработать технику безопасности» в хоррор-квестах.

«Необходимо определить, какие нужны условия, чтобы не подвергать людей явно избыточному риску, чтобы не подвергать их опасности, которая не продиктована сюжетом квеста», - заявил собеседник.

При дальнейшей работе в данном направлении важно получить детальную статистику несчастных случаев, произошедших в ходе подобных мероприятий, считает Вассерман.

«Тут важно понимать, какая часть хоррор-квестов вызывает травмы у их участников. Если на сто участников хоррор-квестов приходится один инцидент с получением травмы, то это полный кошмар, если же происходит один инцидент на один миллион участников, то это уже другое дело. В бытовом плане, грубо говоря, опасным считается то, что [статистически] превосходит опасность попасть в автомобильную аварию или попасть под машину в большом городе. И если опасность хоррор-квестов превышает данный порог, то, возможно, сейчас действительно есть смысл запретить их проведение на время доработки. Если же эта опасность ниже, то можно вырабатывать организационные меры, ничего не запрещая», - заключил депутат.

Гендиректор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов ранее выразил мнение, что в случае введения запрета на хоррор-квесты их организаторы начнут работать в серой зоне.