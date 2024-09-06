Спутница предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после ареста предпринимателя во Франции. Свой пост она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что все хорошо», — написала Вавилова.

Спутница Дурова поблагодарила всех за поддержку и отметила наличие ложной информации в публичном пространстве, о которой планирует поговорить позже. Также Вавилова принесла извинения за то, что не смогла выйти на связь раньше.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда предприниматель выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Основатель Telegram прибыл в страну из Азербайджана.

Бизнесмена обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

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Сообщалось также, что Вавилова могла стать причиной его задержания во Франции, поскольку поделилась геолокацией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что, как предполагают, могло предупредить французские власти о местоположении Дурова.