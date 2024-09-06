Туалет опрокинулся вместе с членом комиссии на избирательном участке

На избирательном участке в медпункте в крупном селе Агро-Пустынь, в 15 минутах от Рязани, уличный туалет опрокинулся вместе с членом комиссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку», ссылаясь на своего сотрудника-очевидца.

© Телеграм-канал Рязань. Вид сбоку

По словам журналиста, участок расположен в старом изношенном домике, которое является зданием медпункта, в нем разваленный вход, а туалет находится на улице.

«К середине дня уличный туалет упал вместе с членом избирательной комиссии. Сейчас его подняли, и он стоит отдельно от выгребной ямы», — говорится в публикации.

Авторы поста отметили, что этот туалет поставили только к президентским выборам в этом году.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, которую сотрудник издания встретил на участке, рассказала, что включает неудовлетворительные условия в медпункте в свои доклады.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки начали работу в 49 российских регионах.