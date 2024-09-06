Симоньян заявила о намерении подать в суд на Би-би-си

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян привела в своем Telegram-канале примеры фейков о ней в британской прессе и заявила о намерении подать в суд на Би-би-си.

По словам журналистки, ее обвинили в том, что она «призывала расправляться с российскими оппозиционерами через повешение», предлагала «отправить войска вглубь Европы», а также в том, что ее взгляды «неотличимы от позиций самого Кремля».

«Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», - написала Симоньян.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы Russia Today, «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров издания. Комментируя санкции, Симоньян иронично отметила, что в США «проснулись».