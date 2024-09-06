Журналистку Маршенкулову внесли в перечень иноагентов
Минюст России объявил журналистку Залину Маршенкулову* иностранным агентом.
«З.Х. Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что журналистка проживает за пределами России.
Минюст ранее также заявил, что четверть внесённых в реестр иноагентов лиц исключена из него.
* Внесена в перечень иноагентов по решению Минюста России от 6.09.2024.