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Журналистку Маршенкулову внесли в перечень иноагентов

Минюст России объявил журналистку Залину Маршенкулову* иностранным агентом.

Журналистку Маршенкулову внесли в перечень иноагентов
© РИА Новости
«З.Х. Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что журналистка проживает за пределами России.

Минюст ранее также заявил, что четверть внесённых в реестр иноагентов лиц исключена из него.

* Внесена в перечень иноагентов по решению Минюста России от 6.09.2024.

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