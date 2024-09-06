«Шторы, тетрадки и кулеры»: должны ли родители школьников сдавать деньги?

Родители школьников регулярно сдают деньги на рабочие тетради, воду для кулера или оплачивают продленку. Законно ли это, рассказала «Комсомольской правде» юрист, автор блога «Мама! Ты права!» Елена Крылова.

По словам эксперта, которая является в том числе и мамой троих школьников, достаточно часто возникает проблема с покупкой рабочих тетрадей, которые родителям предлагают приобрести к уже выданным учебникам.

«Вообще это самая больная проблема в школах. (…) Рабочие тетради относятся к учебным пособиям (согласно определению рабочей тетради по ГОСТу). Иногда их пытаются отнести к расходным материалам, но это не так. А по закону об образовании учебные пособия предоставляются бесплатно», - пояснила юрист.

Родители могут добиться выдачи бесплатных тетрадей, но если не хочется ругаться, то проще либо приобрести их, либо сделать копию с тетради одноклассника, отметила Елена Крылова.

Еще одна причина споров – это установка кулеров в классе и покупка штор, чтобы солнце на светило в глаза детям и не бликовала доска. При этом, если шторы являются собственностью школы и покупка их родителями «однозначно незаконна», то с кулерами иная ситуация, заметила эксперт.

«Школа обязана обеспечить питьевой режим детям. Однако качество воды часто не дотягивает до нормативов. Поэтому школа может кулер поставить с нормальной водой, а может сделать питьевой фонтанчик с чуть ли не водопроводной. Поэтому если школьная вода не вызывает доверия, то родителям придется либо самим кулер покупать, либо просто давать ребенку с собой бутылочку воды», - пояснила Елена Крылова.

А вот охрана школы изначально бесплатная услуга для родителей. Но закон им не запрещает за свои деньги нанять еще охранников, если их не устраивает то, что предоставляет школа.

Ситуация же с мытьем окон совершенно однозначна. Мыть окна в школе на втором, третьем и выше этажах должны люди со специальными допускать, так как это работы на высоте, заметила юрист.

«Ни родители, ни дети не могут выполнять такую работу (у них нет допуска). Только если найдутся мамы, которые сами ну очень захотят, то они могут помыть окна на первом этаже», - подчеркнула она.

Нередко причиной неприятной ситуации в школе становится забытая учеником дома сменная обувь или спортивная форма. Но недопуск из-за этого на урок является нарушением права на образование.

«Максимум, что может быть забывчивому ученику - замечание или выговор (если условие про сменку прописано в Уставе школы). (…) Без спортивной формы на физкультуру тоже пустят, но заниматься ребенок не будет. Это не значит, что от урока его освободят - учитель может предложить сделать теоретическое задание по учебнику, и это будет совершенно законно», - пояснила автор блога «Мама! Ты права!».

Также Елена Крылова обратила внимание на то, что учителя не обязаны выполнять домашнюю работу со школьниками на продленке, а сам присмотр за ребенком во внеурочное время будет бесплатным только если местные власти выделили на это деньги и группы открылись. Школа оказывает в первую очередь образовательные услуги, а продленка это все-таки про присмотр и учебное заведение не обязано его оказывать, пояснила она.

Ранее в Пензе руководство одной из школ попросило родителей учеников за свой счет купить портреты президента России Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Сам Белозерцев назвал такие действия самоуправством и поборами, осудил и поручил Министерству образования Пензенской области провести служебную проверку. Губернатор заранее принес извинения родителям учеников, если информация подтвердится.