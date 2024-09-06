Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что западные СМИ «кормят ее тщеславие» своими эпитетами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян обратила внимание на статью Newsweek под заголовком «Медиакоролева Путина хвастается «секретными проектами» в США во всплывшем видео». В статье идет речь о Симоньян и «целой империи тайных проектов», направленных на формирование общественного мнения на Западе по поводу украинского кризиса.

Newsweek отметил, что в июле власти США предупредили американцев об «угрозе российской пропаганды» в преддверии ноябрьских выборов президента. Эксперты управления директора национальной разведки США назвали Россию «главной угрозой выборам».