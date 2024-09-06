Медведев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ

ЕГЭ нужно совершенствовать, но альтернативы для него сейчас нет, а возвращение к советскому экзамену является тупиковым путем.

Такое мнение в беседе с коллективом ТАСС выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я альтернативы ЕГЭ не вижу. Надо совершенствовать, надо менять. Но возвращаться к прежнему, к советскому экзамену с этими приемными экзаменами в вузы - это тупиковый путь", - сказал он.

По его словам, советская система была несправедлива по отношению к людям, живущим в провинции.

"Я отлично помню свои экзамены без ЕГЭ. Эти экзамены были менее муторные, чем ЕГЭ. Но когда ты поступал в приличный ВУЗ, там были люди хорошо подготовленные и были абсолютные блатники", - рассказал Медведев.

ЕГЭ стал основной формой итоговой аттестации выпускников 11-х классов 15 лет назад, в 2009 году. Причинами ввода ЕГЭ стали в том числе повышение объективности результатов, формирование системы объективной оценки подготовки выпускников школ, подача заявлений в несколько вузов на несколько направлений подготовки, а также поступление выпускников с периферии в ведущие вузы страны.