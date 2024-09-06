Депутат объяснила свой призыв рожать в 18 лет

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева объяснила свои слова о том, россиянкам следует рожать в 18 лет, а с воспитанием детей должны помогать бабушки и дедушки. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что не призывала всех заводить детей, а говорила лишь о тех, у кого есть поддержка со стороны семьи и профессия.

«Меня родили в 17 лет, поэтому, вроде, неплохой человек получился. Мама и бабушка молодые, активные, все в воспитании участвовали. В моем окружении очень многие родили на первом, на втором курсе. Слово «аборт» ни у кого не звучало. Понятно, что большую роль играет в поддержка, в том числе молодых семей, и бабушки, дедушки всегда играют серьезную роль. У молодежи должно быть понимание, куда двигаться, стабильная зарплата и профессия. Но когда есть поддержка семьи, то можно рожать и в 18, и в 19 лет. Я не говорю, что все 100% [должны рожать в 18]. Но когда есть крепкая семья, которая готова поддержать молодую, студенческую, то можно рожать. Каждый решение принимает сам, в зависимости от того, насколько они готовы к рождению детей. Здесь не руководство к действию. Это не обязаловка никакая. Самое главное — желание иметь ребенка, возможность воспитывать, когда есть и поддержка, и самое главное, вторая половина. А когда там начинают говорить: «я заморожу до 50 лет, а в 50 разморожу» — это полная дичь, которая, к сожалению, сегодня набирает обороты у молодежи. Это мое мнение, я никому не навязываю. Заморозим, а в 50 лет разморозим — каждый решение принимает сам», — сказала она.

Рябцева отметила, что назвала «нехорошей» идею стимулирования рождаемости деньгами, так как она может вызвать обратную реакцию молодежи.

«Она нехорошая, когда говорят, что стимулирование только деньгами. Еще раз, я говорила про себя, когда выступала. Когда я пришла на предприятие работать и получала зарплату, у нас не было живых денег. В то время мы получали [зарплату] просто продуктами питания. Сейчас ситуация изменилась. Когда говорят, рожайте, и вы получите дополнительные средства, это не всегда является стимулом для рождения. У некоторых это вызывает, наоборот, даже обратную реакцию. Эта история стимулирования не всегда приводит к положительному эффекту с точки зрения рождения детей. У молодежи должна быть уверенность в завтрашнем дне, а это рабочее место, перспектива профессионального развития», — пояснила она.

До этого в эфире телеканала ОТВ Рябцева назвала семьи, созданные в студенческие годы, «самыми лучшими» и отметила, что в них можно рожать уже в 18-19 лет. По ее словам, в воспитании детей студентам должны помогать бабушки и дедушки. Также депутат подчеркнула, что стимулирование рождаемости деньгами «нельзя назвать хорошей идеей». Она объяснила это тем, что люди достаточно зарабатывают на предприятиях и выживать никому не приходится.

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