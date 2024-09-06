В Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты

Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал Следственный комитет России полностью запретить хоррор-квесты в стране.

Об этом говорится в обращении депутата к СК, которое есть в распоряжении RT.

В качестве аргумента в пользу запрета квестов депутат указал случаи травматизма в ходе их прохождения, в частности недавнее ЧП в Стерлитамаке, где трое молодых людей выпали из окна. При этом организатор данного развлечения даже после произошедшего продолжает зазывать людей на квесты.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше 18 лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение хоррор-квестов», — указывается в обращении.

Парламентарий отметил, что, по данным Госдумы, за последние несколько лет выявлено больше 9 тыс. нарушений при проведении подобных квестов, в настоящий момент расследуется более 30 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в России работают над ГОСТом с новыми требованиями для квестов.