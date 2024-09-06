Какие хобби самые популярные в России. Исследование Rambler&Co

55% россиян хотят больше времени уделять любимым занятиям, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета

По данным аналитиков, у 69% россиян есть увлечения, которым они посвящают свободное время. В топ самых популярных хобби входят спорт — его выбирают 17% опрошенных, рукоделие — 13%, чтение — 10%, рыбалка/ охота — 10%, садоводство — 9%, остальные набрали менее 9%.

Анализируя спрос на товары для хобби в 2024 году, эксперты Мегамаркета отмечают рост интереса к материалам для творчества и рукоделия: за последний год прирост этой категории составил порядка 14%, а средний чек вырос на 138%. В топе продаж товары для аппликации, декорирования и лепки. Россияне также в 2 раза чаще стали покупать инвентарь для рыбалки и в 1,5 раза чаще товары для занятия флористикой.

Что интересно, 38% респондентов тратят на любимые занятия до 5 тыс. рублей ежемесячно, ещё 25% — свыше 10 тыс. рублей. В то же время 18% не вкладывают в хобби больше тысячи рублей, а 19% и вовсе выбирают бесплатные виды досуга. При этом аналитики маркетплейса отмечают, что в 2024 году женщины чаще всего покупают художественную литературу, инвентарь для рисования и рукоделия, а вот мужчины — сборные модели, музыкальные аксессуары и диджейское оборудование.

81% респондентов указали, что хобби помогает им снять стресс, расслабиться, а также разнообразить повседневную жизнь. Для 13% увлечения стали способом самовыражения, 4% сумели превратить их в источник дохода, а 2% считают хобби хорошей возможностью найти единомышленников.

Среди россиян есть и те, кто не имеют хобби: 41% из этого числа заявляют, что не нуждаются в увлечениях, а 20% признаются, что пока не смогли найти занятие по душе. Среди других препятствий 18% опрошенных отметили нехватку свободных денег, а 14% — дефицит времени.