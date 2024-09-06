Итоги лета: литературный эксперт назвал свой топ-3 книг за прошедший сезон

Редакция RuNews24.ru обратилась к литературному эксперту с просьбой составить личный топ-лист книг, прочитанных им за лето. Возможно, вы найдёте среди них что-то для себя. Эксперт издания Александр Корнев — основатель литературного агентства «Writer’s way».

Первое, что добавил спикер в топ своего летнего чтения – это «Пророчество о пчёлах» Бернера Вербера.

«Оно, на мой взгляд, похоже на текущую ситуацию в мире, связанную с экологией», - объяснил Корнев.

Следующими в топе стали братья Стругацкие.

«Я перечитывал их книги. Особенно мне понравилось «Трудно быть богом». В этой книге мы, будто бы, добавляем Бога в наш современный мир, который развивается. Сейчас учёные всерьёз рассматривают, что есть время, которое идёт вперёд, и есть как материя, так и антиматерия. Они рассматривают, что этот феномен допускает какую-то такую теорию. И есть какая-то параллельная реальность, в которой существуют другие миры. И в этом контексте «Трудно быть богом» становится особенно актуальной», - отметил эксперт.

Из прикладных книг, собеседник издания рекомендует «Захват внимания. Как стать известным в своей нише и влиять на миллионы» от автора Александра Борисова.

«Книга о том, как захватывать внимание в социальных сетях с помощью видео. Она также рассказывает о YouTube. Я использовал эту книгу, чтобы выстроить свой собственный YouTube-канал. Она очень практична и содержит истории о том, как относиться к критике со стороны популярных людей. Это, пожалуй, самое интересное», - пояснил Александр Корнев.