В России предложили установить для мигрантов жесткие правила

Россия должна быть открыта для мигрантов, в ней может проживать гораздо больше людей, однако правила пребывания в стране должны быть довольно жесткими. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

"Правила существования в этой открытой стране должны быть довольно жесткими", - подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев добавил, что Россия в настоящее время не может справиться с потоком мигрантов из бывших республик Советского Союза. В результате все время возникают проблемы, потому что не были выработаны эти правила. По словам главы СПЧ, если еще шире открыть границы для мигрантов, то проблемы с ними могут только усилиться.

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В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями. Спикер Госдумы пояснил, что необходимо сделать так, чтобы рабочие из стран бывшего Союза помогали экономике России, соблюдая при этом законодательство и традиции страны.