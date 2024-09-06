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Бывшую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион за 1 млрд рублей

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион в конце 2024 — начале 2025 года. Как сообщают «Ведомости», об этом заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Кресты» выставят на аукцион
© ТАСС

По его словам, начальная цена объекта может составить около 1 млрд рублей. Окончательная цифра станет известна после завершения официальной оценки в момент объявления торгов.

Напомним, что тюремный комплекс был построен в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, административный комплекс, кухню, больницу, баню, котельные и другие помещения. В свое время там сидели поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, революционеры Анатолий Луначарский, Лев Троцкий и другие.

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В последние годы в «Крестах» находился следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 2017 году его перевели в иной комплекс — «Кресты-2» в Колпино. В 2023 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала тюрьму «Дом.РФ» для реализации. Комплекс является объектом культурного наследия.

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