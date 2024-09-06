Сальдо раскрыл судьбу Каховского водохранилища

Территория Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции превратилась в болотистую местность, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Днепр остался «в своих природных берегах», а водохранилища после разрушения плотины в Новой Каховке больше не существует.

«Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория», — рассказал Сальдо.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня 2023 года. В зону наводнения попали четыре города и еще 19 населенных пунктов. Более 60 человек погибли, свыше 10 тысяч местных жителей были эвакуированы. Предварительная сумма ущерба превысила 11,5 млрд рублей.

Сальдо ранее заявил, что после восстановления плотины Каховское водохранилище будет накапливать воду не менее двух лет. По его словам, восстановление «серьезнейшего объекта инфраструктуры» займет около года. Сальдо считает необходимым восстановить и плотину, и ГЭС, так как водохранилище обеспечит орошение сельскохозяйственных земель. По его словам, после разрушения плотины в Черное море было сброшено более 17 кубических километров воды.