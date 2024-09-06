Россиянам рассказали, как получить участок в Крыму

Любой россиянин теперь может получить участок земли в Крыму, если подпишет контракт об участии в специальной военной операции в Республике Крым, независимо от того, где он зарегистрирован.

«С 5 сентября вступают в силу изменения по получению земельного участка в Крыму гражданами, заключившими военный контракт на территории республики», – пояснил глава Государственного совета республики Владимир Константинов в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее такое право предоставлялось только тем, кто был прописан в регионе до 24 февраля 2022 года. Бойцам СВО выделяют участки площадью не менее шести соток в районах Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском.

Какие льготы и выплаты положены бойцам СВО

По данным министерства имущественных и земельных отношений Крыма, в 2023 году бойцам и семьям погибших было предоставлено 780 участков. Для получения земли достаточно заключить военный контракт на территории Крыма. Константинов выразил надежду, что эта мера привлечет в регион настоящих патриотов, которые прошли проверку на верность Родине.

По его словам, крымчане всегда с уважением относились к защитникам страны и ветеранам, что помогло сохранить историческую память и сделать выбор в пользу возвращения в Россию в 2014 году.

Ранее стало известно, что Украина планирует создать «военные администрации» в Крыму.