В России придумали новый способ контроля мигрантов

Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), предложил использовать биометрические данные для идентификации мигрантов при сдаче экзаменов на знание русского языка и других. Такая инициатива была озвучена генеральным директором ЦБТ Владиславом Поволоцким.

© РИА Новости

В России захотели ограничить найм на работу мигрантов после теракта в «Крокусе»

«Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — заявил Поволоцкий. Его слова приводит газета «Известиям».

Поволоцкий также отметил, что внедрение биометрической идентификации позволит наладить взаимодействие между ЕБС и отечественными сервисами прокторинга. Это, считает эксперт, обеспечит возможность мониторинга процесса тестирования в режиме реального времени.