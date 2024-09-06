В России отметили падение спроса на копирайтеров

Рост популярности нейросетей привел к снижению спроса на услуги копирайтеров и редакторов. Падение отметил «Коммерсантъ».

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По словам участников рынка фриланса, развитие цифровых технологий снизило количество вакансий в сферах, связанных с расшифровкой и переводом тестов. Также сократилась средняя зарплата на 21 и 13 процентов для копирайтеров и редакторов соответственно.

Параллельно с этим, отмечается спрос на вакансии, в требованиях к которым указано умение работать с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT). Зарплата в этой сфере в среднем выросла с 49,8 до 57,6 тысячи рублей.

При этом о полноценной замене живых сотрудников искусственным интеллектом говорить преждевременно, подчеркивает «Ъ». В частности это связано с тем, что поисковики пессимизируют тексты, написанные искусственным интеллектом.

«Например, Google может пессимизировать страницы с текстами, написанными искусственным интеллектом. Когда начался рост популярности генеративных сервисов, поисковик к своим стандартным факторам ранжирования ("экспертиза", "авторитет", "доверие") добавил "опыт", который ИИ передать не может», — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что нейросеть GigaChat попытается воссоздать уничтоженный второй том произведения «Мертвые души» Николая Гоголя.