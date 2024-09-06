В Роскомнадзоре объяснили блокировку сайтов с «Горбатой горой»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с фильмом «Горбатая гора» за «распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Под блокировку попали три видеосервиса с пиратским контентом.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что проект регистрации блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков был опубликован преждевременно. Отмечается, что случилось это в связи с технической ошибкой, подготовка проекта документа не завершена.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор разработал и опубликовал порядок ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. В проекте сказано, что блогеров обяжут предоставлять информацию о себе, название и указатель персональной страницы в Сети, телефонные номера и адреса электронной почты, информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся аккаунт.

Депутат Госдумы Никита Чаплин пояснял, что новый закон не запретит работу блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков, но может лишить их рекламы. Парламентарий уточнил, что блогеры обязаны подавать в Роскомнадзор сведения, позволяющие их идентифицировать. В противном случае они потеряют право на размещение информации о финансировании своих проектов.