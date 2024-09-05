В Подмосковье ограничат посещение лесов 9—13 сентября

В Комлесхозе Московской области рассказали о введении ограничения на посещение лесов 9—13 сентября.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, в этот период патрули полиции и МЧС будут фиксировать нарушения пожарной безопасности, несоблюдение санитарных правил в лесах, навалы мусора, выброс веток садовых деревьев.

Также в комитете напомнили об административной и уголовной ответственности за поджог леса.

Ранее сообщалось, что российское правительство направит регионам более 1,4 млрд рублей в качестве компенсаций затрат на тушение лесных пожаров.