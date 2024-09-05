Мать троих детей Дурова заявила, что он планировал перевезти их в Париж

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что в 2018 году он планировал перевезти ее и детей в Париж. Его слова приводит «РИА Новости».

Болгар отметила, что в ноябре 2018 года она подписала договор об аренде дома в престижном районе Парижа Нейи-сюр-Сен стоимостью в 105 тысяч евро (около 7,8 миллиона рублей по курсу на ноябрь 2018 года) в месяц. По ее словам, Дуров даже подписал нотариально заверенное соглашение, по которому он обязался оплачивать все ее траты на аренду, сам он не «рассматривал возможность жить в этом доме».

Однако в результате Болгар изменила свое решение и перед переездом расторгла соглашение. Позже она поселилась в Женеве, продолжая встречаться с Дуровым в Париже. Болгар добавила, что разговоры о покупке дома во Франции продолжались до 2022 года.

Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Дурову грозит десять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро. В среду, 28 августа, он был выпущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и необходимо отмечаться в полиции два раза в неделю. Кроме того суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро.