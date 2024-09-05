Две трети российских работников страдают от токсичных начальников, нападающих на их самооценку. Об этом пишут Ведомости.

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Самой распространённой негативной чертой руководителей является отсутствие эмпатии и сочувствия (с этим столкнулись 54% респондентов). На 2-м месте в рейтинге токсичности – сознательная социальная изоляция отдельных сотрудников, исключение их из коллектива (на это жалуются 47% опрошенных).

Замыкает тройку самых часто встречающихся деструктивных приемов руководителей привычка к манипуляции в ходе общения – с таким постоянно сталкивается 44% респондентов.