Две трети российских работников страдают от токсичных начальников
Две трети российских работников страдают от токсичных начальников, нападающих на их самооценку. Об этом пишут Ведомости.
Самой распространённой негативной чертой руководителей является отсутствие эмпатии и сочувствия (с этим столкнулись 54% респондентов). На 2-м месте в рейтинге токсичности – сознательная социальная изоляция отдельных сотрудников, исключение их из коллектива (на это жалуются 47% опрошенных).
Замыкает тройку самых часто встречающихся деструктивных приемов руководителей привычка к манипуляции в ходе общения – с таким постоянно сталкивается 44% респондентов.