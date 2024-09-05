В дзен-канале «Кириллица» был опубликован материал о старице Макарии из Смоленской области, обладавшей пророческим даром. Она заявила, что Китай станет врагом России.

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Когда она была еще жива, то говорила, что Господь никогда не оставит Россию, а значит, страна никогда не погибнет. Но, как думала Макария, рано или поздно самым страшным для русских станут китайцы, которые пытаются отнять половину чужой страны.

— Будете по колено в крови ходить, — говорила старица.

Она умерла в 1993 году. На тот момент ей было 67 лет, передает «Царьград».

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что конец света начнется в 2025 году. Ранее сообщалось, что ведунья давала предсказание о конце света в 2023 году, однако последние расшифрованные предсказания подтверждают, что апокалипсис наступит в 2025 году.

28 февраля были опубликованы ранее неизвестные предсказания знаменитой провидицы Ванги. Они касаются событий в 2024 года. В них говорится, что Россию ждет огромных прорыв в технологиях. Подробнее о том, что ожидает мировое сообщество, — в материале «Вечерней Москвы».