Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обвинила мужа в измене и отправила ему в зону специальной военной операции (СВО) на Украине необычный подарок — венок с траурной лентой, пишет URA.RU.

Военный записал видео с распаковкой посылки и направил ролик в редакцию издания, а также в полицию. На кадрах видно, что в посылке находился венок с черной лентой, на которой была нанесена надпись «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», а также консервная банка с подписью «Как был нищим, так и останешься».

По словам военного, его жена работает в одном из образовательных учреждений российского региона. Полиция проводит проверку.

Какие льготы и выплаты положены бойцам СВО

Ранее жительница Забайкалья захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в СВО партнере. она сделала ДНК-тест, и выяснилось, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.