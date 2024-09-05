В Подмосковье юноша пытался задушить сверстника

В Ленинском городском округе подросток попытался задушить сверстника и вступившегося за него товарища. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области

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«Из публикации и видеоролика, размещенных в СМИ, следует, что на улице Ленинского городского округа между двумя школьниками возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры один избил другого и пытался его задушить. Однако противоправные действие юноши были пресечены другим подростком, которого последний также попытался душить», — рассказали представители ведомства.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, судмедэкспертиза устанавливает степень тяжести причиненного подростку вреда. Следователи выясняют детали произошедшего.

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